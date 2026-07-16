Горячая вода в квартирах жилых домов в Ростове появится через пять дней

Горячее водоснабжение было отключено на время гидравлических испытаний теплосетей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Горячую воду, отключенную на период гидравлических испытаний, в Ростове-на-Дону вернут через пять дней. О сроках рассказал директор департамента ЖКХ и энергетики города Ашот Мноян.

- Запланированы четыре этапа гидравлических испытаний. Первый и второй этапы выполнили. Во время второго этапа, который завершился 7 июля, выявили 83 дефекта на сетях. Сейчас в ремонте 16 дефектов, остальные уже устранены. По этой причине горячая вода временно отсутствует в 95 домах из 703. Из-за повторных порывов сроки восстановления горячего водоснабжения продлены до 20 июля, - сообщил Ашот Мноян.

Дефекты на коммуникациях устраняют 29 аварийных бригад. Работы ведутся в усиленном режиме, в том числе по ночам. О нарушениях сроков восстановления горячего водоснабжения сообщили в прокуратуру.

Добавим, 30 июня в донской столице начался третий этап гидравлических испытаний на теплосетях. В границах отключения горячей воды в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах оказались 789 многоквартирных домов и 48 объектов социальной сферы. В этом случае горячую воду обещают вернуть 20 июля.

По данным департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону, общий уровень подготовки города к отопительному периоду составляет уже более 50%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Землю под аксайскими рынками суд передал в собственность муниципалитета

Изъятое по делу об аксайских рынках обратили в доход государства, землю вернули муниципалитету (подробности)