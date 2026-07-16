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НовостиОбщество16 июля 2026 7:26

Горячая вода в квартирах жилых домов в Ростове появится через пять дней

Горячую воду, отключенную во время испытаний теплосетей, ростовчанам вернут 20 июля
Ангелина СКИБА
Горячее водоснабжение было отключено на время гидравлических испытаний теплосетей.

Горячее водоснабжение было отключено на время гидравлических испытаний теплосетей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Горячую воду, отключенную на период гидравлических испытаний, в Ростове-на-Дону вернут через пять дней. О сроках рассказал директор департамента ЖКХ и энергетики города Ашот Мноян.

- Запланированы четыре этапа гидравлических испытаний. Первый и второй этапы выполнили. Во время второго этапа, который завершился 7 июля, выявили 83 дефекта на сетях. Сейчас в ремонте 16 дефектов, остальные уже устранены. По этой причине горячая вода временно отсутствует в 95 домах из 703. Из-за повторных порывов сроки восстановления горячего водоснабжения продлены до 20 июля, - сообщил Ашот Мноян.

Дефекты на коммуникациях устраняют 29 аварийных бригад. Работы ведутся в усиленном режиме, в том числе по ночам. О нарушениях сроков восстановления горячего водоснабжения сообщили в прокуратуру.

Добавим, 30 июня в донской столице начался третий этап гидравлических испытаний на теплосетях. В границах отключения горячей воды в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах оказались 789 многоквартирных домов и 48 объектов социальной сферы. В этом случае горячую воду обещают вернуть 20 июля.

По данным департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону, общий уровень подготовки города к отопительному периоду составляет уже более 50%.

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