Почву с превышением цинка в 2000 раз нашли в Ростовской области

Ученые ЮФУ исследовали загрязненные почвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые ЮФУ в Ростове-на-Дону выяснили, какие микроорганизмы способны выживать в почве, загрязненной тяжелыми металлами. В частности, специалисты исследовали участки в районе бывшего озера Сорное в пойме реки Северский Донец в Каменске-Шахтинском.

- С 1950 годов до середины 1990 годов это место являлось шламонакопителем для сточных вод химического завода, из-за чего содержание цинка в почве на этой территории оказалось в 2000 раз выше нормы, - говорится в публикации на сайте вуза.

Во время исследования выяснили, что длительное загрязнение запустило естественный отбор среди микроорганизмов, «заменяя слабых на сильных».

Например, археи, живущие в чистых почвах, оказались слишком чувствительными к загрязнению. Доминировать при этом начали комаммокс-бактерии, геномы которых содержат гены, отвечающие за выведение тяжелых металлов из клетки. Такие микроорганизмы устойчивы к токсичной среде.

Работа ученых ЮФУ имеет большое значение для решения глобального загрязнения плодородных земель тяжелыми металлами.

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