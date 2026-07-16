Ростовская область получит 642 млн рублей на закупку 112 автобусов

Автопарк общественного транспорта пополнят 112 новых автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовской области выделят 642 млн рублей на закупку 112 новых автобусов в 2027 году. Заявку региона одобрили в Минтрансе России, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Закупить намерены 16 автобусов малого класса, 16 - среднего, 80 - большого. Вместимость машин подберут под реальные потребности маршрутов.

- Дополнительно на обновление подвижного состава из областного бюджета и внебюджетных источников направят свыше 1,2 млрд рублей. Это позволит обновить общественный транспорт в городах и на значимых межмуниципальных направлениях, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

Обновление автопарка планируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Развитие общественного транспорта». В министерстве транспорта Ростовской области должны подготовить документы, чтобы вовремя начать закупку машин.

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