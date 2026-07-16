В Ростове ищут нового подрядчика для ремонта на Вавилова и Ворошиловском

Подрядчик отказался от объектов из-за финансовых проблем. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону сорвался ремонт на улице Вавилова, проспекте Ворошиловском, Богатяновском спуске и на улице 1-й Пролетарской. Подрядчик отказался от объектов из-за финансовых проблем. Об этом со ссылкой на материалы сайта госзакупок сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

По информации издания, контракты разорвала аксайская компания «Дорстрой».

Подрядчки отказался от проектов стоимостью 168,8 млн рублей (проспект Ворошиловский), 155,4 млн рублей (улица Вавилова), 49,5 млн рублей (1-я и 2-я Пролетарская) и 33 млн рублей (Богатяновский спуск).

Исполнитель тендеров указал на обстоятельства, связанные с отсутствием финансирования со стороны кредитных организаций и отсутствием авансирования по условиям контракта, а также на трудности с закупкой строительных материалов.

Теперь ростовские власти должны искать новых подрядчиков, соответственно, это повлияет на сроки ремонта дорог.

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