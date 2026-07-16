Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 9:26

16 июля в Ростовской области ожидаются грозовые дожди и штормовой ветер

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Во время ветра нельзя находится рядом с деревьями и ЛЭП.

Во время ветра нельзя находится рядом с деревьями и ЛЭП.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области до конца суток 16 июля ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, предупреждают в региональном управлении МЧС.

Во время непогоды нужно оставаться в помещениях. В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Почву с превышением цинка в 2000 раз нашли в Ростовской области

Секреты выживания: ученые узнали, как микроорганизмы адаптируются в загрязненных почвах (подробности)