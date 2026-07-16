16 июля в Ростовской области ожидаются грозовые дожди и штормовой ветер

Во время ветра нельзя находится рядом с деревьями и ЛЭП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области до конца суток 16 июля ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, предупреждают в региональном управлении МЧС.

Во время непогоды нужно оставаться в помещениях. В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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