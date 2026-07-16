Аграрии Ростовской области в июне накопили 54% объема топлива для уборки

На месяц донским хозяйствам требуется 60 тысяч тонн топлива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Ростовской области ранее накопили больше 70 тысяч тонн дизельного топлива, это 54% от общей потребности на период полевых работ. Информацию еще в июне сообщили в минсельхозпроде региона.

В июле ситуацию обсудили на заседании штаба по обеспечению топливом, которое провел заместитель председателя правительства России Александр Новак. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что на месяц донским хозяйствам требуется 60 тысяч тонн топлива, в том числе 5 тысяч тонн до конца недели.

Представители топливных компаний заверили, что обладают необходимыми запасами и сейчас решается вопрос доведения лимитов до регионов.

Информацию после этого уточнили в донском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

- Топливные компании подтвердили наличие ранее заявленных объемов нефтепродуктов, необходимых для проведения уборочной кампании в регионе. В настоящее время доставка ГСМ выполняется региональным операторам. По вопросам приобретения заявленных объемов необходимо взаимодействовать с районными управлениями сельского хозяйства в каждом муниципальном образовании Ростовской области, - прокомментировали в министерстве.

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