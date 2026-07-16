До 2030 года в Ростовской области газифицируют 220 населенных пунктов

В 2026 году возможность подключения к газу получат еще около 3 тысяч домов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На заседании в правительстве Ростовской области подвели итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации региона. За указанный период построили 1,5 тысячи км газопроводов, 115 населенных пунктов получили возможность подключения.

В 2025 году выполнили почти треть всех работ пятилетки. Теперь утвердили новую программу, рассчитанную до 2030 года. Газ планируют провести еще в 220 населенных пунктов.

Для ускорения газификации на Дону увеличили специальную надбавку и расширили список льготников для проведения догазификации. Все сэкономленные средства идут на строительство новых сетей.

Кроме строительства крупных магистралей, в регионе также выполняется программа догазификации, то есть газ подводят непосредственно к участкам людей. Такую работу ведут в 1,1 тысяче населенных пунктов, а также в 100 садоводческих товариществах. Заявки принимают через Госуслуги, в МФЦ и на сайте Единого оператора газификации.

Отдельное внимание уделяют соцобъектам. Регион находится в лидерах по темпам газификации школ, детских садов и больниц. На газ были переведены многие мемориалы с Вечным огнем.

В 2026 году техническую возможность подключения к газу получат еще около 3 тысяч домов.

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