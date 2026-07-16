Воздушная опасность едва не сорвала сдачу ЕГЭ в Ростовской области

Действия работников пункта ЕГЭ были слаженными и оперативными. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воздушная опасность в Ростовской области едва не сорвала сдачу ЕГЭ. Об этом в своем отчете сообщила министр образования региона Виктория Чернышова.

- На особом контроле находился вопрос обеспечения безопасности. Проработали четкий алгоритм при угрозе ракетной и авиационной опасности, в том числе с использованием БПЛА. И когда 8 июня в Неклиновском районе ситуация потребовала эвакуировать детей в безопасное место, действия работников пункта были слаженными и оперативными, что позволило не нарушить права участников экзамена, - рассказала Виктория Чернышова.

Министр поблагодарила за успешную работу по охране порядка в дни экзаменов. Напомним, 8 июня донские выпускники сдавали экзамен по математике.

Также Виктория Чернышова подвела итоги экзаменов.

Количество высокобалльных работ в 2026 году увеличилось на 23,5%. Более 7 тысяч работ оценили на 80 и более баллов, 242 работы были написаны на 100 баллов.

20 человек стали двухсотбалльниками, набрав 100 баллов по двум предметам. Четыре выпускника получили максимальные баллы по трем предметам. Лидеры по количеству высокобалльных работ - Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск, Азов, Аксайский, Сальский районы.

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