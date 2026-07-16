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НовостиОбщество16 июля 2026 17:42

Губернатор сообщил о снижении уровня преступности в Ростовской области

Следователи помогли сотням донских семей получить деньги за ветхое жилье
Екатерина РУДЕНКО
Губернатор Слюсарь сообщил о снижении уровня преступности в Ростовской области.

Губернатор Слюсарь сообщил о снижении уровня преступности в Ростовской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области снизился уровень преступности. Об этом Юрий Слюсарь написал в социальных сетях после встречи с руководителем донского Следственного комитета Асланом Хуаде.

- Координация работы власти и правоохранительной системы дает конкретные результаты, общий уровень преступности в регионе снизился по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул руководитель области.

Специалисты зафиксировали сокращение числа тяжких правонарушений. Также чиновники уделяют особое внимание расселению граждан из аварийных домов. Совместными усилиями 168 жителей получили компенсации за ветхое жилье, а 123 семьи переехали в новые квартиры.

Дополнительно следователи защищают права участников спецоперации и жестко контролируют сферу миграции. Ранее власти поддержали инициативу ведомства о запрете на работу иностранцев в некоторых сферах экономики.

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