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НовостиОбщество16 июля 2026 18:46

В Ростовской области резко выросло число молодых школьных учителей

Выпускники ростовских школ стали чаще выбирать профессию педагога при поступлении
Екатерина РУДЕНКО
Выпускники ростовских школ стали чаще выбирать профессию педагога при поступлении.

Выпускники ростовских школ стали чаще выбирать профессию педагога при поступлении.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростовской области заявили о резком росте числа молодых школьных учителей. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Мы фиксируем устойчивый интерес выпускников к профессии педагога. За последние пять лет план приема увеличился на 28%, специальность становится привлекательной для молодежи, — подчеркнул заместитель губернатора Андрей Фатеев.

За последние три года в донских школах стабильно увеличивается количество преподавателей в возрасте до 35 лет. По словам чиновников, сейчас новым специалистам необходимо уверенно владеть цифровыми технологиями, уметь работать с электронными журналами и образовательными платформами.

Для закрепления результата эксперты предложили разработать единый подход к подготовке будущих студентов. Это поможет местным школьникам осознанно выбирать карьеру преподавателя.

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