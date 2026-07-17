Защиту жителей Ростовской области обсудили губернатор и глава СК региона

Отдельно обсудили поддержку участников СВО. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правопорядок и защиту жителей Ростовской области обсудили губернатор Юрий Слюсарь и руководитель СУ СК по Донскому региону Аслан Хуаде.

На встрече глава донского следкома доложил об итогах работы ведомства. Он отметил, что взаимодействие с правительством региона строится по ключевым направлениям. В этом году общий уровень преступности снизился. Уменьшилось и число тяжких и особо тяжких преступлений.

Одним из приоритетов остается защита прав социально уязвимых групп. Это дети-сироты, жители аварийных домов, участники СВО и их семьи. Благодаря совместной работе следственного управления и правительства 168 человек получили компенсации за квартиры в аварийном жилье. Еще 123 семьи обеспечены новыми домами.

Отдельно обсудили поддержку участников СВО. В вопросах помогают областное правительство, фонд «Защитники Отечества» и «Народный фронт». В результате бойцу из Константиновска, который относится к категории детей-сирот, выделили квартиру взамен сгоревшего жилья. Матери погибшего военного из Ростова-на-Дону помогли получить земельный участок и оформить его в собственность.

Не осталась без внимания и защита трудовых прав. Задолженность по зарплате перед 260 жителями области превышает 12,8 миллиона рублей. Сейчас принимаются меры для ее погашения. На имущество недобросовестных работодателей наложили арест на сумму 7,5 миллиона рублей.

Обсудили и миграционные вопросы. Иностранные граждане на территории региона обязаны соблюдать закон. Фиктивная регистрация, незаконная миграция и нарушения при трудоустройстве требуют быстрого реагирования. Ранее область поддержала инициативу руководителя донского СК о введении ограничений на отдельные виды работы для мигрантов.

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