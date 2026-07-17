Глава Ростовской области предложил расширить возможности «Безопасного города»

Всего к «Безопасному городу» к этому моменту подключили более 6 тысяч камер. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области предложил расширить возможности системы «Безопасный город» во время посещения ситуационного центра охраны МВД.

В частности, по мнению главы региона, система может регистрировать нарушения правил благоустройства на мусорных площадках.

- Предложил проработать правовые механизмы и программно-аппаратные решения, чтобы использовать огромный поток информации, которую фиксируют камеры видеонаблюдения различных организаций, - рассказал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Всего к «Безопасному городу» к этому моменту подключили более 6 тысяч камер. Пока система работает в областном центре, но в будущем технические возможности планируют наращивать.

Губернатору сообщили, что в 2026 году с помощью биометрического распознавания лиц задержали уже более 150 нарушителей, треть из которых были в федеральном розыске.

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