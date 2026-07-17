Заседание бюджетной комиссии провели в Ростовской области

Власти уточнили параметры бюджета на 2026-2028 годы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел заседание региональной бюджетной комиссии. Рассмотрели параметры бюджета, планируемые на 2026-2028 годы.

С учетом поправок объем доходов в 2026 году планируется на уровне в 332,1 млрд рублей. Произошло увеличение на 3,9 млрд рублей. В 2027 году доходы должны достигать 340,4 млрд рублей, а в 2028 году - 357,6 млрд рублей.

Расходы в 2026 году составят 361,6 млрд рублей (увеличение на 3,9 млрд рублей). В 2027 году траты бюджета планируются в размере 357,6 млрд рублей, в 2028 году - 371,4 млрд рублей.

Объем дефицита областного бюджета в 2026 году - 29,5 млрд рублей (без изменений), в 2027 году - 17,1 млрд рублей, в 2028 году - 13,8 млрд рублей.

Подробную информацию об уточненных параметрах бюджета указали в протоколе заседания бюджетной комиссии Ростовской области от 26 июля 2026 года № 16.

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