Двоих жителей Новочеркасска будут судить за подпольное производство спирта

Закупку и хранение продукции вели без лицензии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двоих жителей Новочеркасска будут судить за незаконное производство и оборот этилового спирта, а также за хранение немаркированных товаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области (ст. 171.3 УК РФ, ст. 171.1 УК РФ).

По версии следствия, с 2024 по 2025 год сообщники без лицензии вели закупку и хранение этилового спирта, а также занимались производством алкоголя.

- У подозреваемых изъяли 430 литров спирта и спиртосодержащей продукции. 17 бочек спирта объемом 200 литров, общим объемом 3254 литра на общую сумму 440,4 тысячи рублей, - рассказали в полиции.

Во время следствия арестовали помещение стоимостью 2,3 млн рублей, принадлежащее одному из задержанных. Также наложили арест на счет одного из подозреваемых, на котором было 3 миллиона рублей. Сейчас новочеркасцы находятся под подпиской о невыезде и ожидают решения суда.

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