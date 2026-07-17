Мельничный комплекс с каменными жерновами продают в промзоне Ростова

Продавец предлагает мельничный комплекс и 50 соток земли. Фото: Николай Александров. Перейти в Фотобанк КП

Мельничный комплекс и 50 соток земли выставили на продажу в промзоне Ростова-на-Дону, в микрорайоне Заречная. Детали опубликованы на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Продается бизнес, которому 5 лет. Ежемесячная выручка и прибыль составляют - 1 млн рублей, расходы - 250 тысяч рублей. Окупаемость - 12 месяцев, говорится в объявлении.

В собственности помещение площадью 650 кв. метров. Возраст основного оборудования - 4-7 лет. Мощности: используемая - 100кВт, допустимая - 300 кВт.

Продается мельница на каменных жерновах (Дания). На объекте получают обойную, обдирную и сеяную ржаную муку. Также возможно производство специализированных видов из других культур: ржаной, полбяной, спельтовой, овсяной и ячменной муки.

- Мука первого и второго сорта из пшеницы. При нужной настройке и просеивании на жерновом финише можно было получать муку с умеренным содержанием отрубей. Она давала хороший баланс вкуса и подъема теста, - рассказал в объявлении продавец.

Товар можно реализовать через маркетплейсы и продуктовые сети.

Объявление было опубликовано в июне, и за это время набрало уже 6327 просмотров.

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