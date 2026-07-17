Подпольную лабораторию раскрыли в Ростовской области, изъяли 235 кг наркотиков

Лабораторию обнаружили в одном из частных домов в Азовском районе. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области раскрыли подпольную нарколабораторию, где хранили внушительное количество запрещенного вещества. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, сначала был задержан оптовый курьер - житель Новороссийска, который занимался перевозками особо крупных партий наркотиков по южным регионам России. При себе у него было 3 кг психостимулирующего вещества, этот товар он планировал распространить на Дону, на Кубани и в Ставропольском крае.

В отношении мужчины завели дело о покушении на наркоторговлю (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Тогда же выяснилось, что незаконный товар произвели в лаборатории, оборудованной в одном из частных домов в Азовском районе. Во время обыска нашли и изъяли 235 кг наркотиков, различное оборудование и химические вещества.

- В отношении организатора нарколаборатории возбуждено дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), - прокомментировали в УФСБ.

Устанавливаются причастные к незаконной деятельности.

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