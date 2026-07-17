Главного архитектора назначили в Новочеркасске

Информацию о кадровом назначении опубликовал глава Новочеркасска Павел Исаков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На пост главного архитектора Новочеркасска назначили Полину Новоторову. Об этом в соцсетях сообщил глава города Павел Исаков.

- Должность главного архитектора - ключевая для города: именно от решений специалиста на этом посту зависят облик улиц и удобство городской среды. Опыт Полины Алексеевны позволит подходить к этим задачам комплексно и взвешенно, - отметил Павел Исаков.

Полина Новоторова окончила Южный федеральный университет в 2011 году. Прошла повышение квалификации, а также переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в РАНХиГС.

Работа в должности техника-архитектора ООО «Архстрой 97», была архитектором в той же компании, а затем архитектором дизайнером в ООО «АльфаСтрой».

С 2013 года перешла на муниципальную службу. В разные периоды занимала должности ведущего специалиста отдела архитектуры администрации Советского района, ведущего и главного специалиста отдела градостроительного развития территорий города в департаменте архитектуры донской столицы. Возглавляла отдел архитектуры администрации Советского района города.

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