В Ростове задержали магазинного вора, похитившего деньги и колбасу

Подозреваемого задержали, теперь он находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в дерзком ограблении магазина. В полиции считают, что молодой человек не только забрал всю выручку из кассы, но и прихватил с собой колбасу.

- Задержанному 22 года, это житель Заветинского района. Предварительно, дверь торговой точки он разбил кирпичом, затем забрал деньги и колбасную продукцию. Похищенное нарушитель успел потратить и съесть, - рассказали в группе по связям со СМИ Управления МВД России по Ростову-на-Дону.

Общая сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей. Подозреваемый в финансово-гастрономическом похищении находится под подпиской о невыезде, ему грозит уголовное наказание по статье «Кража» (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

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