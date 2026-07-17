Юрий Слюсарь предупредил о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области

Повышенный риск возгораний сохраняется из-за аномальной жары. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области из-за сухой и жаркой погоды установилась чрезвычайная пожароопасность, предупредил губернатор Юрий Слюсарь.

- С сегодняшнего дня на большей части региона действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует с 1 мая. Но сейчас, в условиях аномальной жары, существует повышенный риск возгораний, - пояснил Юрий Слюсарь.

Глава региона напомнил, что в пожароопасную погоду нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

С начала 2026 года на Дону зафиксировали 459 ландшафтных пожаров, выгорело более 11 га территории. Напомним, за нарушение пожарной безопасности в условиях особого режима грозят штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для юрлиц.

- Одно неосторожное действие может привести к большой беде. Прошу всех отнестись к ситуации максимально серьезно. Берегите себя и своих близких, - добавил Юрий Слюсарь.

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