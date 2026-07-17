В Батайске ищут источник химического запаха, выявили превышение фенола

Пробы воздуха отобрали после жалоб батайчан на химический запах. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Койсуга в Батайске пожаловались на неприятный химический запах, который особенно сильно чувствуется по ночам. Ситуацию уже взяли на контроль.

Ранее проверку начали специалисты минприроды региона. В министерстве сообщили, что инспекторы и представители городской администрации уже ищут источник запаха.

Позже комментарий поступил от управления Роспотребнадзора. Сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы атмосферного воздуха в районе Минской, 12 и Томской, 73. В итоге на улице Томской выявили превышение предельно допустимой концентрации фенола.

- Надзор в области охраны атмосферного воздуха относится к полномочиям федеральных и региональных органов власти. В связи с этим результаты исследований для дальнейшего принятия мер направили в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, а также в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

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