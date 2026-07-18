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НовостиОбщество18 июля 2026 10:48

В Константиновском районе нашли 50 тонн подсолнечника без проверки на пестициды

В Константиновском районе аннулировали декларацию на подсолнечник
Екатерина ПОПОВА
В Константиновском районе аннулировали декларацию на подсолнечник.

В Константиновском районе аннулировали декларацию на подсолнечник.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор выявил нарушение при декларировании партии продовольственного подсолнечника объемом 50 тонн в Константиновском районе. Производитель не проверил зерно на содержание пестицидов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Причиной нарушения стало то, что индивидуальный предприниматель принял декларацию на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, лабораторные исследования не включали определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании подсолнечника. Таким образом, производитель не обеспечил надлежащее исполнение требований российского законодательства и нарушил порядок декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

– В целях пресечения обращения продукции, не соответствующего требованиям технического регламента «О безопасности зерна», вынесено решение о признании декларации о соответствии недействительной, – сказано в сообщении.

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