Волонтеры начали работу на заправках Ростовской области

От пяти до десяти добровольцев ежедневно помогают водителям на АЗС Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На автозаправочных станциях Ростовской области приступили к работе волонтеры совместно с сотрудниками управления по молодежной политике Ростова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Александр Скрябин.

Добровольцы информируют водителей о наличии топлива, графике его завоза и раздают питьевую воду. Отметим, что помощь организована на тех АЗС, где в данный момент реализуется топливо.

Как сказано в сообщении, ежедневно на каждой точке работают от пяти до десяти волонтеров.

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