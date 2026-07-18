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НовостиОбщество18 июля 2026 12:48

Волонтеры начали работу на заправках Ростовской области

От пяти до десяти добровольцев ежедневно помогают водителям на АЗС Ростова
Екатерина ПОПОВА
От пяти до десяти добровольцев ежедневно помогают водителям на АЗС Ростова.

От пяти до десяти добровольцев ежедневно помогают водителям на АЗС Ростова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На автозаправочных станциях Ростовской области приступили к работе волонтеры совместно с сотрудниками управления по молодежной политике Ростова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Александр Скрябин.

Добровольцы информируют водителей о наличии топлива, графике его завоза и раздают питьевую воду. Отметим, что помощь организована на тех АЗС, где в данный момент реализуется топливо.

Как сказано в сообщении, ежедневно на каждой точке работают от пяти до десяти волонтеров.

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