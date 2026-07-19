За месяц стоимость килограмма курицы в Ростове увеличилась на 29 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за месяц резко выросла средняя стоимость охлажденной курицы. Такая информация появилась на сайте Ростовстата.

- По состоянию на 13 июля средняя цена за килограмм куриного мяса в регионе достигла 249 рублей. Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 224 рублей, — следует из материалов ведомства.

Самое заметное подорожание специалисты зафиксировали в Ростове, где стоимость птицы подскочила с 223 до 252 рублей. При этом цены на другие виды мяса изменились менее значительно.

За аналогичный период килограмм говядины на территории донского региона подорожал в среднем с 702 до 709 рублей. Стоимость свинины увеличилась всего на три рубля и составила 427 рублей.

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