Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2026 13:18

За месяц стоимость килограмма курицы в Ростове увеличилась на 29 рублей

В Ростовской области средняя цена на охлажденную курицу взлетела до 249 рублей
Екатерина РУДЕНКО
За месяц стоимость килограмма курицы в Ростове увеличилась на 29 рублей.

За месяц стоимость килограмма курицы в Ростове увеличилась на 29 рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за месяц резко выросла средняя стоимость охлажденной курицы. Такая информация появилась на сайте Ростовстата.

- По состоянию на 13 июля средняя цена за килограмм куриного мяса в регионе достигла 249 рублей. Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 224 рублей, — следует из материалов ведомства.

Самое заметное подорожание специалисты зафиксировали в Ростове, где стоимость птицы подскочила с 223 до 252 рублей. При этом цены на другие виды мяса изменились менее значительно.

За аналогичный период килограмм говядины на территории донского региона подорожал в среднем с 702 до 709 рублей. Стоимость свинины увеличилась всего на три рубля и составила 427 рублей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аналитики подсчитали, какие продукты подорожали в Ростовской области за неделю

В Ростовской области подорожали мясо и мороженая рыба (подробнее)