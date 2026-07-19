На следующей неделе территорию Ростовской области накроет магнитная буря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На предстоящей неделе жителей Ростовской области ожидает слабая магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные открытых метеорологических прогнозов.
- Уровень геомагнитных возмущений начнет расти вечером 21 июля. На следующий день показатель достигнет пяти баллов, что считается слабой магнитной бурей, — уточняют специалисты.
Пик солнечной активности придется на среду, 22 июля. К четвергу индекс геомагнитных возмущений опустится до четырех баллов, а к выходным магнитосфера полностью успокоится.
В этот период метеозависимые люди могут испытывать головные боли, сонливость и проблемы с сосудами. Врачи советуют ростовчанам избегать тяжелых физических нагрузок и дальних поездок.
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