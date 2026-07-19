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НовостиОбщество19 июля 2026 16:39

На следующей неделе территорию Ростовской области накроет магнитная буря

Геомагнитные возмущения обрушатся на Ростовскую область вечером 21 июля
Екатерина РУДЕНКО
На следующей неделе территорию Ростовской области накроет магнитная буря.

На следующей неделе территорию Ростовской области накроет магнитная буря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На предстоящей неделе жителей Ростовской области ожидает слабая магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные открытых метеорологических прогнозов.

- Уровень геомагнитных возмущений начнет расти вечером 21 июля. На следующий день показатель достигнет пяти баллов, что считается слабой магнитной бурей, — уточняют специалисты.

Пик солнечной активности придется на среду, 22 июля. К четвергу индекс геомагнитных возмущений опустится до четырех баллов, а к выходным магнитосфера полностью успокоится.

В этот период метеозависимые люди могут испытывать головные боли, сонливость и проблемы с сосудами. Врачи советуют ростовчанам избегать тяжелых физических нагрузок и дальних поездок.

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