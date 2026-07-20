В понедельник в Ростове синоптики обещают жару до +34 градусов. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 20 июля станет жарче, чем в воскресенье. Зной будет усиливаться, и ни ветер, ни дождь, не облегчат пекло. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 20 июля будет переменной облачности. Осадки в этот день не ожидаются. Ветер северо-западный разовьет скорость 5 - 10 м/с. В ночь на 21 июля также прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер западной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в понедельник, согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 20 июля будет без существенных осадков, ветер северо-западный 5 - 10 м/с. В ночь на вторник — переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западной четверти 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 20 июля температура воздуха в Ростове-на-Дону поднимется до +32 — +34 градусов. В ночь на 21 июля ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха составит от +30 до +35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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