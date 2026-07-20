Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 июля

Десятки домов останутся без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 20 июля затронут десятки адресов и сотни жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- проспект Буденновский, 59А, 61/12;

- улица Тельмана, 8, 10, 21;

- улица Островского, 96;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Войкова, 44-68, 97, 101.

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