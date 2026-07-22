Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 июля

Отключения затронут сотни домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 22 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- переулок Аэроклубовский, 10-12 и 9-15;

- улица Циолковского, 79-121, 217;

- переулок Араратский, 19-53 и 24-44;

- улица Мадояна, 110/12, 110/15, 110-136, 163-179;

- улица Мичуринская, 128-150 и 159-201;

- улица Макарова, 18-34 и 128/32;

- улица Объединения, 1-23 и 2-24;

- улица Одесская, 1-27 и 2-24;

- улица Сормовская, 3-11 и 2-14;

- переулок Тепличный, 1-5;

- переулок Урупский, 1-13 и 2-14;

- переулок Урюпинский, 1-7 и 2-10;

- улица Челябинская, 9-21 и 2-22;

- улица Таганрогская, 75-131 и 92/1;

- улица Ташкентская, 70-152 и 77-139;

- улица Тульская, 2-30 и 13-25;

- переулок Авиамоторный, 1-7 и 2-8;

- садоводческое товарищество «Космос»;

- садоводческое товарищество «Россельмашевец»;

- садоводческое товарищество «Агропром»;

- садоводческое товарищество «Колос».

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