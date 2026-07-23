Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 23 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица 18-я линия, 30-72 и 25-65;
- улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20-48;
- улица Налбандяна, 29-33 и 24-30;
- улица Мадояна, 177/13, 120, 179;
- переулок Вишневый, 1-7 и 2-8;
- улица Еременко, 12-14;
- улица Мичуринская, 152-172;
- переулок Петропавловский, 1-11 и 2-12;
- улица Дачная, 8, 8А, 8Б;
- улица 56-й Армии, 1;
- улица 20-я линия, 46, 47-67;
- улица 22-я линия, 28, 46-66 и 47-75;
- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;
- улица Лекальная, 2/36, 9-27;
- улица Ченцова, 87-91.
С 9:00 до 18:00 света не будет по адресу:
- переулок Грибоедовский, 2.
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
- улица Варфоломеева, 77-97 и 94-128;
- улица Малюгиной, 63-83 и 44-68;
- переулок Скрыпника, 1-11 и 2-10;
- переулок Гвардейский, 27-37.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сделали операцию, а в ответ получили иск: Ростовчанка потребовала компенсацию от клиники из-за перевода на пятидневку
Ростовчанка пошла в суд, считая, что ее вынудили уволиться (подробнее)