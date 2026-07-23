Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июля

Отключения затронут сотни домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 23 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 18-я линия, 30-72 и 25-65;

- улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20-48;

- улица Налбандяна, 29-33 и 24-30;

- улица Мадояна, 177/13, 120, 179;

- переулок Вишневый, 1-7 и 2-8;

- улица Еременко, 12-14;

- улица Мичуринская, 152-172;

- переулок Петропавловский, 1-11 и 2-12;

- улица Дачная, 8, 8А, 8Б;

- улица 56-й Армии, 1;

- улица 20-я линия, 46, 47-67;

- улица 22-я линия, 28, 46-66 и 47-75;

- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;

- улица Лекальная, 2/36, 9-27;

- улица Ченцова, 87-91.

С 9:00 до 18:00 света не будет по адресу:

- переулок Грибоедовский, 2.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- улица Варфоломеева, 77-97 и 94-128;

- улица Малюгиной, 63-83 и 44-68;

- переулок Скрыпника, 1-11 и 2-10;

- переулок Гвардейский, 27-37.

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