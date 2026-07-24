Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 июля

Отключения света затронут тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 24 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Бакланова, 6-14;

- улица Быкадорова, 17-35, 18, 28, 34-42;

- улица Дубовского, 11А, 11/29, 12А;

- улица 3-я Круговая, 7-11, 61, 61А, 61Б, 61В/42;

- бульвар Платова, 2В;

- переулок Салютина, 1-13;

- переулок Туроверова, 1/27, 23/6, 25, 30-34, 67/36;

- улица Кременчугская, 2-22 и 1-5;

- улица 1-я Киргизская, 20-38, 38А, 38Б, 38В, 38Г;

- переулок Беломорский, 37-69;

- переулок Днепровский, 38-64 и 35-61;

- переулок Игарский, 38-66 и 29-63;

- переулок Донецкий, 23-39 и 36-66;

- переулок Хоперский, 23-39 и 26-44;

- переулок Медведецкий, 28-48 и 25-47;

- переулок Сальский, 28-44;

- улица Белорусская, 21-55;

- улица 3-я Левая, 1-41 и 2-40;

- улица 5-я, 1-9;

- улица Красноаксайская, 28-32.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- улица Акмолинская, 75-97 и 82-102;

- улица Лесопарковая, 147-165 и 174-186;

- улица Мечетинская, 78-98 и 81-105;

- улица Петрозаводская, 100, 122, 95-119;

- улица Чукотская, 33-93 и 38-100.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три недели терпела боль и ела через трубочку: В Ростове школьница с двусторонним вывихом челюсти удивила даже врачей

Терпела почти месяц: Ростовские врачи спасли подростка с двусторонним вывихом челюсти (подробнее)