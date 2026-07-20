В Таганроге во время рейда на нелегальных торговцев составили 11 протоколов

Рейд прошел в районе 7-го Нового переулка и на соседних территориях. Фото: MAX-канал Светланы Камбуловой.

В Таганроге во время очередного рейда по пресечению несанкционированной торговли было оформлено 11 административных протоколов. О результатах проверки рассказала глава города Светлана Камбулова.

Мероприятие прошло в районе 7-го Нового переулка и на соседних территориях. К рейду были привлечены специалисты городского управления потребительского рынка, полицейские и сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Нарушителей привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям, включая областное законодательство и КоАП РФ за незаконную предпринимательскую деятельность. Параллельно приставы изучали документы на автомобили и проверяли наличие у людей непогашенных штрафов и долгов по налогам.

Светлана Камбулова пояснила, что главная цель подобных рейдов — не наказание рублем, а наведение порядка. Всем, кто вел торговлю нелегально, рекомендовано в ближайшее время оформить бизнес официально и переместиться в специально оборудованные для этого места.

Глава города также обратилась к таганрожцам с просьбой не покупать продукты и товары у случайных уличных продавцов. Она напомнила, что стихийная торговля несет прямую угрозу здоровью, особенно в летний зной, когда из-за жары быстро размножаются опасные инфекции. Кроме того, после таких торговцев постоянно остаются горы мусора.

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