В Ростовской области на трассе в ДТП погиб велосипедист

Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 19 июля 2026 года на подъезде к селу Приморка в Ростовской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Около 21:10 на трассе Р-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — Симферополь — Новороссия» столкнулись автомобиль и велосипед.

По предварительным данным донской Госавтоинспекции, 33-летний водитель легкового автомобиля «Хонда» совершил наезд на мужчину, управлявшего велосипедом. От полученных травм 50-летний велосипедист скончался на месте аварии до прибытия медиков.

К выяснению причин и обстоятельств смертельной аварии подключились следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Им предстоит восстановить полную картину случившегося.

В связи с происшествием Госавтоинспекция региона обратилась к участникам движения с призывом к повышенной бдительности. В ведомстве подчеркнули, что строгое соблюдение правил, особенно в условиях недостаточной видимости в темное время суток, является необходимым условием для сохранения жизни и здоровья на дороге.

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