Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 5:41

В Ростовской области на трассе в ДТП погиб велосипедист

На подъезде к селу Приморка погиб 50-летний велосипедист
Дмитрий КУТЕПОВ
Мужчина скончался до приезда медиков.

Мужчина скончался до приезда медиков.

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 19 июля 2026 года на подъезде к селу Приморка в Ростовской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Около 21:10 на трассе Р-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — Симферополь — Новороссия» столкнулись автомобиль и велосипед.

По предварительным данным донской Госавтоинспекции, 33-летний водитель легкового автомобиля «Хонда» совершил наезд на мужчину, управлявшего велосипедом. От полученных травм 50-летний велосипедист скончался на месте аварии до прибытия медиков.

К выяснению причин и обстоятельств смертельной аварии подключились следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Им предстоит восстановить полную картину случившегося.

В связи с происшествием Госавтоинспекция региона обратилась к участникам движения с призывом к повышенной бдительности. В ведомстве подчеркнули, что строгое соблюдение правил, особенно в условиях недостаточной видимости в темное время суток, является необходимым условием для сохранения жизни и здоровья на дороге.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Три человека погибли, четверо - в больнице: На трассе под Ростовом внедорожник вылетел на встречку и протаранил легковушку

Три человека погибли в страшном ДТП с Toyota Prado на трассе «Новороссия» в Ростовской области (подробности)