Штормовое предупреждение из-за жары в Ростовской области сохранится 20 и 21 июля

Жителей Дона просят не разводить огонь в жаркую и сухую погоду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

До конца суток 20 июля и в течение суток 21 июля в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региона.

Ландшафтные и бытовые пожары в указанный период возможны в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском, в Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Мясниковском, Советском районах.

Жителей Дона просят не разводить огонь в жаркую и сухую погоду. Нельзя бросать окурки и выжигать сухую растительность. Также следует проверить состояние проводки и электроприборов. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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