Пожар в поле и ДТП на трассе произошли в районе села Чалтырь под Ростовом

Пожар подтвердили в МЧС, о ДТП сообщили очевидцы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 20 июля в селе Чалтырь под Ростовом-на-Дону загорелось поле с пшеницей. К этому моменту открытое пламя уже ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

- Село Чалтырь Мясниковского района. Вызов поступил в 13:50. Горело поле с пшеницей, открытый огонь ликвидирован, - прокомментировали в экстренной службе.

О завершении тушения пока не объявляли. Также не уточнили количество задействованных сил и средств.

Ранее в соцсетях сообщили о ландшафтном пожаре вблизи села Чалтырь и трассы Ростов - Таганрог. По словам очевидцев, в районе возгорания случилось ДТП. Детали аварии неизвестны. Судя по интернет-картам, после столкновения на проезжей части собралась пробка в сторону Ростова-на-Дону. На данный момент протяженность затора составляет около 3 км.

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