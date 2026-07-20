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НовостиЭкономика20 июля 2026 13:28

Металлургические заводы в Ростовской области сократили отгрузку продукции на 23%

Ростовстат: донские металлургические предприятия отгрузили продукции на 38,5 млрд рублей
Ангелина СКИБА
В отрасли на сегодняшний день работают более 12,3 тысячи человек.

В отрасли на сегодняшний день работают более 12,3 тысячи человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Металлургические заводы Ростовской области сократили отгрузку продукции. Об этом со ссылкой на Ростовстат сообщает «Город N».

За январь-май 2026 года донские промышленные предприятия отгрузили продукции на 38,5 млрд рублей. По сравнению с таким же прошлого года показатель снизился на 11,5 млрд рублей, или на 23%.

Годом ранее объем отгруженной металлургической продукции составлял около 50 млрд рублей. Доля отрасли в общем объеме продукции обрабатывающих производств снизилась до 6% в 2026 году.

При этом донские предприятия сохраняют лидерство в ЮФО в сфере производства стальных труб. В отрасли на сегодняшний день работают более 12,3 тысячи человек. На модернизацию производства крупные и средние предприятия Ростовской области направили 85,1 млрд рублей.

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