Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в Ростовской области

Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе Р-280 «Новороссия» в районе села Чалтырь в Ростовской области. Детали произошедшего сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ДТП случилось сегодня, 20 июля, на полосе в сторону Ростова-на-Дону. Столкнулись 10 легковых машин и два грузовых автомобиля. Это случилось из-за возгорания поля слева и задымления дороги.

- Пострадал 33-летний водитель «КамАЗа», - добавили в управлении Госавтоинспекции.

Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Добавим, о пожаре на поле с пшеницей и ДТП сообщали ранее днем. Тогда дорожный затор составлял 3 км. К вечеру протяженность пробки уже больше 4 км, это видно по интернет-картам.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: на задымленной дороге нужно соблюдать особую осторожность. В таких условиях водителю нужно снизить скорость и увеличить дистанцию, лучше отказаться от резких маневров и обгонов. Также следует включить ближний свет фар или противотуманные фары. При критически низкой видимости следует переждать в безопасном месте.

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