В интернете появилось видео ДТП с 12 машинами на трассе в Ростовской области. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях региональной Госавтоинспекции появилось видео с места массового ДТП с 12 машинами на трассе в Ростовской области.

- Авария произошла днем 20 июля на автодороге «Новороссия» в Мясниковском районе по направлению из Таганрога в Ростов. На трассе столкнулись два грузовика и 10 легковых автомобилей, — уточнили полицейские.

Массовое столкновение случилось из-за ландшафтного пожара. Густой дым от горящего поля заволок проезжую часть и критически снизил видимость.

Видео: ГАИ РО.

Во время аварии травмы получил только один человек — 33-летний водитель грузовика. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства ДТП и призывают водителей снижать скорость на задымленных участках.

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