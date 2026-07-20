Столкнулись 12 машин, все — в дыму: Массовое ДТП произошло на трассе в Ростовской области

Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе «Новороссия». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, в Ростовской области произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Один человек попал в больницу. Причиной стало задымление от горящего поля. Об этом рассказали в Управлении ГАИ по Ростовской области.

Видео: ГАИ РО.

Трасса исчезла в дыму

ДТП случилось в понедельник, 20 июля, в 13:00, на автодороге Р-280 «Новороссия» в Мясниковском районе Ростовской области. Поток машин шел со стороны города Таганрога в направлении Ростова-на-Дону.

Фото: Госавтоинспекция РО.

- По предварительным данным, слева от трассы загорелось поле. Дым затянул проезжую часть и видимость резко упала. В результате столкнулись 12 автомобилей: два грузовых и десять легковых, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадал водитель КамАЗа

В результате аварии травмы получил 33-летний водитель КамАЗа. Его доставили в больницу. Остальные участники ДТП, к счастью, не пострадали.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

Причиной пожара стало задымление от горящего поля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госавтоинспекции напоминают, что задымление на дороге не менее опасно, чем густой туман.

- В таких условиях водителям необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию, - уточнили в ГАИ. - Резкие маневры и обгоны в дыму смертельно опасны. Нужно включить ближний свет фар или противотуманные фары. Если видимость падает до критической, лучше остановиться в безопасном месте за пределами проезжей части и дождаться, пока дым рассеется.

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ДТП случилось в понедельник, 20 июля, в 13:00. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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