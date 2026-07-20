Гендиректором ФК «Ростов» стал Андрей Чайка

Андрей Чайка должен разработать долгосрочную стратегию развития клуба. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В ФК «Ростов» произошли кадровые изменения в руководстве. Как сообщили в клубе, решением совета директоров 17 июля на пост генерального директора АО ФК «Ростов» назначен Андрей Чайка.

Новый руководитель является уроженцем Ростовской области, он родился в селе Песчанокопское в 1976 году. Андрей Чайка имеет профильное экономическое образование и ученую степень кандидата наук, окончив Ростовский государственный университет по специальности «Менеджмент» в 2000 году. При этом, по данным клуба, его карьера всегда была неразрывно связана с футболом: в прошлом он выступал на профессиональном уровне за юношеские команды столичного ЦСКА и привлекался в юношескую сборную России.

Самым масштабным его проектом до перехода в «Ростов» стало создание с нуля футбольного клуба «Чайка» в 1997 году, который под его руководством прошел путь от основания до участника первенств ПФЛ, ФНЛ-2 и ФНЛ. Помимо этого, он является создателем «Академии футбола им. И.П. Чайка».

— В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры ФК, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды, — сообщили в клубе.

Ожидается, что программа развития «Ростова» будет представлена на рассмотрение совета директоров уже осенью.

В клубе отметили, что Игорь Гончаров, руководивший командой в минувшем сезоне, не покидает структуру — он продолжит работу в системе АО ФК «Ростов».

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