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НовостиСпорт20 июля 2026 15:42

Гендиректором ФК «Ростов» стал Андрей Чайка

Андрей Чайка сменил Игоря Гончарова на должности гендиректора ФК «Ростов»
Дмитрий КУТЕПОВ
Андрей Чайка должен разработать долгосрочную стратегию развития клуба.

Андрей Чайка должен разработать долгосрочную стратегию развития клуба.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В ФК «Ростов» произошли кадровые изменения в руководстве. Как сообщили в клубе, решением совета директоров 17 июля на пост генерального директора АО ФК «Ростов» назначен Андрей Чайка.

Новый руководитель является уроженцем Ростовской области, он родился в селе Песчанокопское в 1976 году. Андрей Чайка имеет профильное экономическое образование и ученую степень кандидата наук, окончив Ростовский государственный университет по специальности «Менеджмент» в 2000 году. При этом, по данным клуба, его карьера всегда была неразрывно связана с футболом: в прошлом он выступал на профессиональном уровне за юношеские команды столичного ЦСКА и привлекался в юношескую сборную России.

Самым масштабным его проектом до перехода в «Ростов» стало создание с нуля футбольного клуба «Чайка» в 1997 году, который под его руководством прошел путь от основания до участника первенств ПФЛ, ФНЛ-2 и ФНЛ. Помимо этого, он является создателем «Академии футбола им. И.П. Чайка».

— В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры ФК, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды, — сообщили в клубе.

Ожидается, что программа развития «Ростова» будет представлена на рассмотрение совета директоров уже осенью.

В клубе отметили, что Игорь Гончаров, руководивший командой в минувшем сезоне, не покидает структуру — он продолжит работу в системе АО ФК «Ростов».

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