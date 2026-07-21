Жительнице Ростовской области сделали перерасчет пенсии после иска в суд

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жительнице Неклиновского района Ростовской области пересчитали пенсию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Проверку провели после обращения женщины. Выяснилось, что ее работу в 1978 года не включили в стаж, и из-за этого пенсия по старости была назначена в заниженном размере.
Прокуратура подала иск. Суд поддержал требования. В итоге женщине сделали перерасчет, и размер пенсии назначили в соответствии с законом.
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