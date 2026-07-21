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НовостиПроисшествия21 июля 2026 10:11

Мужчину, открывшего стрельбу около ресторана в Ростове, арестовали на два месяца

Участника ночной разборки со стрельбой в Ростове взяли под стражу
Ангелина СКИБА
Задержанного взяли под стражу, изъяли травматический пистолет и автомобиль.

Задержанного взяли под стражу, изъяли травматический пистолет и автомобиль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчину, открывшего стрельбу около ресторана в центре Ростова-на-Дону в ночь на 19 июля, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- Задержанного взяли под стражу. Изъяли травматический пистолет. Арестован автомобиль, на котором мужчина скрылся с места преступления, - сообщили в полиции.

Машину арестовали в связи с тем, что статья обвинения предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа до 1 млн рублей или иного дохода за период до четырех лет.

Напомним, конфликт произошел между посетителями одного из увеселительных заведений в Кировском районе Ростова-на-Дону. Ссору начали батайчанин и ростовчанин 32 и 34 лет. Из заведения они вышли на улицу и словесная перепалка перешла в потасовку со стрельбой.

Травматическим оружием воспользовались оба мужчины. В итоге пострадали один из участников разборки (его увезли в больницу) и охранник заведения, который отказался от госпитализации. Позже выяснилось, что зачинщики конфликта имели разрешение на хранение и ношение оружия.

В отношении задержанных было возбуждено дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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