В Ростовской области создали условия для трудоустройства ветеранов СВО

Участникам СВО доступны более 37 тысяч вакансий на платформе «Работа России». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области создали условия для трудоустройства и профессионального обучения ветеранов специальной операции. Об этом сообщили на заседании координационного совета ветеранов боевых действий при правительстве региона. Совещание провел заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

Участникам СВО доступны более 37 тысяч вакансий на платформе «Работа России». Поддержку оказывают в рамках областной государственной программы «Содействие занятости населения» и национального проекта «Кадры».

В общей сложности в службу занятости населения региона обратились около 800 участников СВО и 500 членов семей участников спецоперации. Трудоустроили уже больше половины обратившихся.

Кроме того, около 150 участников СВО прошли обучение, еще 30 обучаются.

- Трудоустройство участника СВО - конечная цель всей организованной работы, и для ее достижения необходимо решение других вопросов, будь то лечение, устройство ребенка в детский сад, решение вопросов жилья, транспортной доступности, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Также на заседании говорили о социальной адаптации, диспансеризации и медицинской реабилитации участников СВО.

По информации властей, в регионе участникам специальной операции и членам их семей предоставляют более 80 мер социальной поддержки.

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