В Ростове ввели круглосуточную охрану на муниципальных пляжах

Специальные таблички выставили в местех, где купаться запрещено. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Муниципальные пляжи в Ростове-на-Дону взяли под круглосуточную охрану. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Алексей Азарянский.

По словам чиновника, места пляжного отдыха включили в маршруты патрулирования сотрудников полиции.

Также в ДПЧС направили просьбу об организации патрулирования на Зеленом острове. Спасатели должны следить, чтобы люди не купались после завершения работы пляжа.

Кроме того, на Зеленом острове есть камеры наблюдения. Об отдыхающих на водоеме в ночное время суток сообщают в ЕДДС-112 управления по делам ГО и ЧС.

Также на территории пляжа в парке «Левобережном» ведется круглосуточная охрана сотрудником частного охранного предприятия.

Видеонаблюдение установили и на диких пляжах. Также там выставили таблички «Купание запрещено». Эти места патрулируют восемь межведомственных групп администраций районов и спасателей поисково-спасательной службы. С начала лета провели 218 рейдов.

- При выявлении фактов купания несовершеннолетних в необорудованных местах принимаются административные меры в отношении родителей, - добавил Алексей Азарянский.

Параллельно в Ростове не забывают о профилактической работе: проводятся рейды, раздаются листовки, а в начале июня состоялся День безопасности на воде.

Ранее областные власти сообщили, что в регионе усилят патрулирование лесов и рейды на пляжах в ночное время суток.

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