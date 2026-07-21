В Ростове выявили нарушения после жалоб на кондиционеры в транспорте

Датчики контроля температуры собираются установить в салонах автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону проверили работу кондиционеров в автобусах. Под внимание попали те маршруты, на которые ранее пожаловались в соцсетях, сообщил глава города Александр Скрябин.

Выявили 52 нарушения, из которых 17 были связаны с работой кондиционеров. Проверки провели на остановках: Центральный рынок, площадь Советов, Сельмаш, Стачки, а также на остановках в микрорайоне Суворовском.

- Департаментом транспорта работа будет продолжена, - добавил Александр Скрябин.

В 2027 году закончатся сроки муниципальных контрактов, и власти уже прорабатывают вопрос установки датчиков температуры в рамках следующих контрактов. Датчики позволят дистанционно контролировать температуру в салонах автобусов.

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