Около тысячи товаров с признаками контрафакта изъяли на Темернике в Ростове

Сотрудники полиции проводят проверку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около тысячи товаров с признаками контрафакта обнаружили на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в полиции.

Предварительно, на прилавках нашли одежду и обувь с незаконно нанесенными знаками мировых брендов. Подозрительные товары продавались в шести торговых точках на территории рынка. Всю продукцию отправили на исследование.

- В действиях предпринимателей усматриваются признаки административного нарушения, а также состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», - прокомментировали в группе по связям со СМИ Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.

Сотрудники полиции проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

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