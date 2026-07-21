На трассе в Ростовской области опрокинулись две машины, погиб один из водителей

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП
На трассе Таганрог - Федоровка в Ростовской области съехали на обочину и опрокинулись две машины. Один из водителей погиб на месте происшествия, есть пострадавший. Об этом 21 июля сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла утром. Предварительно, 46-летний водитель «Джили Монжаро» (Geely Monjaro) ехал в сторону села Носово и на нерегулируемом перекрестке, находясь на второстепенной дороге, не уступил проезд автомобилю «БАД Ф3» (BYD F3). Машины столкнулись, съехали на обочину и опрокинулись.
- 66-летний водитель «БАД ФЗ» скончался до прибытия скорой помощи, 70-летний пассажир этой же машины с трамвами попал в больницу, - рассказали в управлении Госавтоинспекции.
На месте происшествия уже побывали следователи МВД. Выясняются обстоятельства случившегося.
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