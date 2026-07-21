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НовостиОбщество21 июля 2026 15:54

Донские лесничества обновили парк техники для восстановления лесов и тушения пожаров

Лесничества Ростовской области получили новую технику на 15 млн рублей
Екатерина ПОПОВА
Лесничества Ростовской области получили новую технику на 15 млн рублей.

Лесничества Ростовской области получили новую технику на 15 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесничества Ростовской области привезли новую технику на 15 миллионов. Ее передали в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». В мероприятии участвовал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Об этом сказано на сайте донского правительства.

Для лесничеств закупили восемь тракторов МТЗ-82.1, а также культиваторы, сеялки, фрезы, рыхлители, катки, мульчирователи и бороны. На обновление питомников из федерального бюджета выделили 14,95 млн рублей. На эти деньги приобрели 12 единиц техники и оборудования.

Кроме того, в этом году закупили две пожарные автоцистерны. Сейчас готовятся техзадания на закупку снаряжения и экипировки для пожарных, чтобы было чем тушить лесные пожары.

Как отметил Сергей Бодряков, новая техника поможет лесничествам выполнять все работы по восстановлению лесов в полном объеме.

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