Донские лесничества обновили парк техники для восстановления лесов и тушения пожаров

Лесничества Ростовской области получили новую технику на 15 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесничества Ростовской области привезли новую технику на 15 миллионов. Ее передали в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». В мероприятии участвовал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Об этом сказано на сайте донского правительства.

Для лесничеств закупили восемь тракторов МТЗ-82.1, а также культиваторы, сеялки, фрезы, рыхлители, катки, мульчирователи и бороны. На обновление питомников из федерального бюджета выделили 14,95 млн рублей. На эти деньги приобрели 12 единиц техники и оборудования.

Кроме того, в этом году закупили две пожарные автоцистерны. Сейчас готовятся техзадания на закупку снаряжения и экипировки для пожарных, чтобы было чем тушить лесные пожары.

Как отметил Сергей Бодряков, новая техника поможет лесничествам выполнять все работы по восстановлению лесов в полном объеме.

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