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НовостиОбщество21 июля 2026 16:30

Более 2600 мест для целевого обучения открыто в Ростовской области

830 работодателей Дона предложили абитуриентам почти 2700 мест для целевого обучения
Екатерина ПОПОВА
830 работодателей Дона предложили абитуриентам почти 2700 мест для целевого обучения.

830 работодателей Дона предложили абитуриентам почти 2700 мест для целевого обучения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 2700 мест для целевого обучения открыто в Ростовской области. Об этом сказано на сайте донского правительства.

На цифровой платформе «Работа России» работодатели Ростовской области разместили 830 предложений по целевому обучению. Возможности адресованы абитуриентам, которые планируют поступать в колледжи и вузы. Всего предложения охватывают 2697 учебных мест. При этом 83% мест предлагается для будущих студентов вузов, остальные — для абитуриентов, планирующих поступление в колледжи и техникумы.

Предприятия и организации Дона предлагают заключить договоры на целевое обучение по ряду востребованных направлений: «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки» и другим специальностям, пользующимся спросом у работодателей. Среди конкретных профессий, которые остаются востребованными в регионе, — врачи, учителя, инженеры, водители, слесари, швеи, операторы.

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