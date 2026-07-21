Губернатор Ростовской области поручил ГЖИ работать с жителями напрямую

Губернатор поручил ГЖИ ужесточить контроль за протоколами собраний. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

На рабочей встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем исполняющая обязанности начальника региональной государственной жилищной инспекции Юлия Брюховецкая доложила первые итоги работы ведомства, которое она возглавила два месяца назад. Губернатор поручил руководителю ГЖИ регулярно проводить личные приемы и выездные встречи с жителями. По его словам, личное общение позволяет лучше понять настроение людей и найти варианты решения проблем на месте. Об этом говорится на сайте донского правительства.

За два месяца госжилинспекция инициировала 765 проверочных мероприятий. По каждому обращению заявителям направлена информация о принятых мерах. Юлия Брюховецкая отметила, что есть и добросовестные компании, которые без проверок идут на контакт с жителями и дают обратную связь.

Руководитель ГЖИ уже провела четыре личных приема, два из которых были выездные в Таганроге и Новочеркасске.

Одной из самых острых проблем остается фальсификация протоколов общих собраний собственников. По поручению губернатора инспекция разработала новый регламент приема протоколов, который запустят в ближайшее время.

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