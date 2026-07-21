В Таганроге подготовили к зиме 560 домов и 25 котельных

Новую котельную установят в Таганроге вместо пострадавшей при атаке БПЛА. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге готовятся к предстоящему отопительному сезону. Из 1082 многоквартирных домов к зиме подготовлены 560. Также к началу холодов готовы 70 из 220 социальных объектов — это школы, детские сады и больницы. Кроме того, к работе готовы 25 из 76 котельных, которые обеспечивают теплом жилые дома. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас на плановом ремонте находятся пять котельных. На улице Л. Чайкиной, 23 работы продлятся до 3 августа, на Розы Люксембург, 52а — до 28 июля, в переулке Красный, 22а — до 29 июля, а на улицах Бабушкина, 43 и Петровской, 90 — до 26 июля.

Особое внимание власти уделяют котельной на улице Циолковского, она пострадала во время атаки БПЛА. Научно-технический совет решил установить на этом месте новую блочно-модульную котельную. Подрядчик уже начал работы, завершить их планируют до 10 октября.

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