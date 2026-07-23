Жара в Ростове сменится прохладой после дождей. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 23 июля станет значительно прохладнее, чем днем ранее. А по области возможны перепады от +10 до +36 градусов. Не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 23 июля ожидается переменной облачности. Днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный разовьет скорость 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с. В ночь на 24 июля также будет переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с.

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 19 м/с. В ночь на пятницу — переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью местами сильный дождь, град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 7 - 12 м/с, днем местами, в том числе при грозе, порывы 15 - 19 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 23 июля днем поднимется до +23 — +25 градусов. В ночь на 24 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +22 до +27 градусов, местами до +33, в юго-восточных районах до +36. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +10.

Атмосферное давление, согласно прогнозу для погоды в Ростове-на-Дону 23 июля, в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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